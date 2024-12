2024-12-24 16:55:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆمپانیای پیشەسازیی فڕۆکەوانیی کۆریای باشوور رایگەیاند کە بە بەهای 136 ملیار وۆن کە دەکاتە 93.7 ملیۆن دۆلاری ئەمریکی…

The post عێراق گرێبەستێکی 93 ملیۆن دۆلاری لەگەڵ کۆمپانیایەکی کۆری بۆ کڕینی هێلیکۆپتەر کردووە appeared first on Esta Media Network.