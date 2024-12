2024-12-24 18:15:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

عەلی حەمە ساڵح، ئەندامی پەرلەمانی كوردستان هۆكاری دابەشنەكردنی مووچەی مانگی 11 ئاشكرادەكات و دەڵێت، “هەرێم داهاتی ناوخۆی بۆ…

The post هۆكاری دابەشنەكردنی مووچەی مانگی 11 ئاشكرابوو appeared first on Esta Media Network.