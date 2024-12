2024-12-24 20:35:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی تەندروستیی سلێمانی رایدەگەیەنێت، لە رۆژانی پشوودا سەرجەم نەخۆشخانەكانی پارێزگای سلێمانی بە شێوەی ئێشكگر 24 كاتژمێر كراوەدەبن.…

