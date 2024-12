2024-12-25 13:40:57 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە تورکیا ژمارەی ئەو منداڵانەی بەهۆی هەژارییەوە رۆژانە کاردەکەن بە حەوت ملیۆن منداڵ دەخەمڵێندرێت، هەربۆیە رێکخراوی یونیسێف هۆشداری…

The post یونیسێف: لە تورکیا حەوت ملیۆن منداڵ کاردەکەن appeared first on Esta Media Network.