2024-12-25 18:35:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای تێپەڕبوونی دوو ساڵ بەسەر یاسای بودجەی سێ ساڵەی عێراقدا ئابوریی وڵات بەرەوپێشچوونی بەخۆیەوە بینیووە؟ لە ساڵی 2022…

The post یاسای بودجەی سێ ساڵە چۆن كاریگەری لەسەر عێراق هەبووە؟ appeared first on Esta Media Network.