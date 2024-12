2024-12-25 20:30:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە گوێرەی ئاژانسە هەواڵییەکان، لە حمس و بانیاس و جبلە قەدەغەی هاتوچۆ لەلایەن بەڕێوبەرایەتی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکان لە سوریا…

