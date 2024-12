2024-12-25 20:30:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر لە كۆنگرەیەكی رۆژنامەوانیدا كە پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا ئامادەیبوو رایگەیاند، لە ئەمساڵدا ژمارەیەكی زۆر…

