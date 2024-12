2024-12-26 11:10:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرپرسێكی پێشووی وەزارەتی پێشمەرگە رایدەگەیەنێت، هاوپەیمانان هاندەرن بۆ یەکخستنەوەی پێشمەرگە و کردنی بە هێزێکی پرۆفیشناڵ. فەریق جەبار یاوەر،…

