2024-12-26 12:35:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

چاودێرێکی بازرگانی لە لیژنە هاوبەشەکانی قائیمقامیەتی سلێمانی، رایگەیاند، لە رۆژانی سەری ساڵدا هەر شوێنێک نرخ بەرزبکاتەوە سزادەدرێت. سامان…

