2024-12-26 13:55:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دادگای كارگێڕی سكاڵایەكی سەر سەرۆكایەتیی كۆماری تایبەت بە دەركردنی مەرسومی دەستبەكاربوونی پارێزگاری كەركوك رەتكردەوە. دادگای کارگێڕیی بەغداد سکاڵایەکی…

