2024-12-26 18:45:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەران رایدەگەیەنێت، سەرۆك وەزیرانی عێراق لە پەرلەمان ئاماژەی بۆ ئەوەكرد هەرێمی كوردستان پابەندی رادەستكردنی داهاتی ناوخۆ…

