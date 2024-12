2024-12-26 20:52:27 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی روسیا رایگەیاند دەمانەوێت کۆتایی بە جەنگەکەمان لەگەڵ ئۆکرانیادا بهێنین. ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی روسیا لە کۆنگرەیەکی…

The post پوتین: کۆتایی بە جەنگ لەگەڵ ئۆکرانیادا دەهێنین appeared first on Esta Media Network.