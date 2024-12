2024-12-26 20:52:27 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامی سلێمانی رایدەگەیەنێت، لە هاویندا غازمان بۆ وەرزی زستان و سەرما و سۆڵە هەڵگرتووە و دەشڵێت،” گرفتی كەمیی…

The post قائیمقامی سلێمانی: لە هاویندا غازمان بۆ وەرزی زستان و سەرما و سۆڵە هەڵگرتووە appeared first on Esta Media Network.