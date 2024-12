2024-12-26 22:16:11 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی شارەوانیی سلێمانی رایدەگەیەنێت، لە ئەمساڵدا 1757 پارچە زەوی بەسەر فەرمانبەراندا دابەشكراوە. لەیلا عومەر، سەرۆكی شارەوانیی سلێمانی لە…

