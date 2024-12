2024-12-27 14:10:14 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فرانک واڵتەر شتاینمایەر سەرۆکی ئەڵمانیا هەڵوەشاندنەوەی پەرلەمانی وڵاتەکەی راگەیاند و رۆژی 23ی شوباتی 2025ی بۆ هەڵبژاردنی گشتی دیاریکرد.…

