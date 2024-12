2024-12-27 16:05:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هێڵی ئاسمانی ئازەربایجان رایگەیاند، ئەنجامە سەرەتاییەکان دەریانخستووە کە فڕۆکەکەیان کە رۆژی چوارشەممە لە کازاخستان کەوتە خوارەوە، بەهۆی دەستتێوەردانی…

The post زانیاری نوێ لەبارەی کەوتنەخوارەوە فڕۆکەکەی ئازەربایجانەوە ئاشکراکرا appeared first on Esta Media Network.