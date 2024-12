2024-12-27 18:40:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

میدیاكانی عێراق بڵاویانكردەوە، حكومەتی عێراق بڕی یەك ترلیۆن و 200 ملیار دینار بۆ مووچەی مانگەكانی 11 و 12…

