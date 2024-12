2024-12-27 23:00:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ هەینی، یەكگرتووی ئیسلامیی كوردستان لە نۆیەمین كۆنگرەیدا بە زۆرینەی دەنگ سەڵاحەدین بەهادینی بە ئەمینداری گشتیی حزبەكە هەڵبژاردەوە،…

