2024-12-28 13:35:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پەرلەمانتارێكی كورد داوادەكات حكومەتی هەرێم لە داهاتی خۆی مووچەی دوو مانگی كۆتایی ئەمساڵ تەواو بكات و دەشڵێت، ناكرێت…

The post موسەننا ئەمین: داهاتەكانی حكومەتی هەرێم لە كوێیە؟ appeared first on Esta Media Network.