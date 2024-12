2024-12-28 15:20:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە وڵاتی لیبیا هەر ئاهەنگ و رێورەسمێک بەبۆنەی هاتنی سەری ساڵی زاینییەوە قەدەغەکرا و سەرپێچیکاران سزا دەدرێن. بەپێی…

The post لە وڵاتێکی عەرەبی ئاهەنگی سەری ساڵ قەدەغەکرا appeared first on Esta Media Network.