2024-12-28 15:20:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بافڵ جەلال تاڵەبانی لە پەیامێكدا كە ئاراستەی یەكگرتووی ئیسلامیی كردووە رایدەگەیەنێت، هیوادارم هەموومان پێكەوە بە رۆحێكی برایانە و…

The post ‎پەیامێك لە بافڵ جەلال تاڵەبانی-یەوە appeared first on Esta Media Network.