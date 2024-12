2024-12-28 18:30:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەو کەسایەتییەی زۆرترین گەڕانی لە پێگەی گۆگڵ بۆ کراوە لە ئەمساڵدا، بریتییە لە “دۆناڵد ترامپ” سەرۆکی هەڵبژێردراوی ویلایەتە…

The post لە ساڵی 2024 زۆرترین گەڕان لە گۆگڵ بۆ کام کەسایەتیی كراوە؟ appeared first on Esta Media Network.