2024-12-28 20:35:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هەڵبژاردەی عێراق دوای ئەوەی بە ئەنجامی سێ گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک شکستی هێنا بەرامبەر هەڵبژاردەی سعودییە، ماڵئاوایی لە…

The post هەڵبژاردەی عێراق ماڵئاوایی لە جامی کەنداو کرد appeared first on Esta Media Network.