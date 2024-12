2024-12-29 00:17:32 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامی قەزای چەمچەماڵ رایدەگەیەنێت، سبەی مووچەی مانگی 10ی ئەو مووچەخۆرانە دەدرێت كە نەیانتوانیوە مووچەكەیان وەربگرن. رەمەك رەمەزان، قائیمقامی…

