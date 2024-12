2024-12-29 14:35:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بۆ بەهێزكردنی توانای شەڕڤانان راهێنانی سەربازیی هاوبەش لەنێوان هێزەكانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی و هەسەدە لە ریفی حەسەكە بەڕێوەچوو. روانگەی…

The post هاوپەیمانان و هەسەدە راهێنانی سەربازیی هاوبەش ئەنجامدەدەن appeared first on Esta Media Network.