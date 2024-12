2024-12-29 18:55:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە ناحیەی رزگاری قەزای کەلار، رووداوێکی ئاگرکەوتنەوە روویدا و بەهۆیەوە دوو کەس برینداربوون و خانوو و ماڵەکەیان سووتان.…

