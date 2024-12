2024-12-29 18:55:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هەسەدە رایگەیاند، زنجیرەیەک ئۆپەڕاسیۆنی لە سەرێ کانی دەستپێکردووە و ئەمڕۆ لە ئەنجامی رووبەڕووبوونەوەکانیان لەگەڵ چەکدارانی گرووپەکانی سەر بە…

The post لە سەرێ کانی دەست بە ئۆپەڕاسیۆن کرا و ژمارەیەک چەکدار کوژران appeared first on Esta Media Network.