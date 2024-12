2024-12-29 20:35:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئیدارەی خۆسەری دیموکراتیکی باکوور و رۆژهەڵاتی سوریا ژمارەیەک رێنمایی دەرکرد پەیوەست بە ئاهەنگەکنای سەری ساڵ و دەڵێت، “بەمەبەستی…

The post چەند رێنماییەک لە ئیدارەی خۆسەرەوە سەبارەت بە بۆنەی سەری ساڵ appeared first on Esta Media Network.