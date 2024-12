2024-12-29 23:30:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەسەر داوای پەرلەمانتارێكی یەكێتی، سەرۆك وەزیرانی عێراق رەزامەندی دەربڕی بۆ پێدانی پارچە زەوییەكی نیشتەجێبوون بەو مووچەخۆرانەی راژەكەیان سەر…

The post سودانی بڕیارێكی بۆ مووچەخۆرانی هەرێم دەركرد appeared first on Esta Media Network.