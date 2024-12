2024-12-30 01:25:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، لە 2024دا 12 مووچە دابەشناكرێت و ئەوەش بەهۆی تەوتیننەكردنی مووچە و یەكلانەكردنەوەی پرسی…

The post غەریب ئەحمەد: لە 2024دا 12 مووچە دابەشناكرێت appeared first on Esta Media Network.