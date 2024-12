2024-12-30 10:10:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی وەرگەڕانی ئۆتۆمبێلێکی جۆری (نیسان پاتڕۆڵ ) کەسێک گیانیلەدەستدا. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی گەرمیان لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، ‎بەرەبەیانی ئەمڕۆ ئۆتۆمبێلێکی…

