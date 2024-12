2024-12-30 12:40:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کەمێک لەمەوبەر ئەو منداڵەی شاری کەرکوک گیانیلەدەستدا کە مامی ئەشکەنجەی دابوو. مەناع ئیبراهیم جێگریی بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی گشتی کەرکوک…

