2024-12-30 12:40:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كۆچی دوایی كەمال غەمبار-ی نووسەر و رەخنەگری دیاری كورد راگەیەندرا. لقی هەولێری یەکێتیی نووسەرانی کورد بڵاویكردەوە، ھەواڵی کۆچی…

The post نووسەرێكی دیاری كورد كۆچی دواییكرد appeared first on Esta Media Network.