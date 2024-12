2024-12-30 13:20:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مەناع ئیبراهیم، جێگریی بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی گشتیی کەرکوک بە تۆڕی میدیایی ئێستای راگەیاند، کەمێک لەمەوبەر ئەو منداڵە تەمەن 10…

The post كەركوك.. ئەو منداڵەی مامی تۆمەتبارە بە ئەشكەنجەدانی گیانیلەدەستدا appeared first on Esta Media Network.