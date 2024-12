2024-12-30 14:30:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دابەشکردنی بەنزینی حکومی بە نرخی 750 دینار لە سلێمانی بەردەوامە. ماوەی سێ رۆژە دابەشکردنی بەنزینی حکومی لە شەش…

The post دابەشکردنی بەنزینی حکومی لە سلێمانی بەردەوامە appeared first on Esta Media Network.