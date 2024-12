2024-12-30 17:50:46 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کڵێسای مریەم العزراء “مریەمی پاکیزە” بە کۆنترین کڵێسا لە شاری سلێمانی دادەندرێت کە تەمەنی 162 ساڵەو بووەتە هەوێنی…

The post کۆنترین کڵێسای سلێمانییە و بووەتە هەوێنی پێکەوەژیان لە شارەکەدا appeared first on Esta Media Network.