2024-12-30 19:20:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی بەرگریی شارستانیی هەرێمی كوردستان ئاگادارییەک دەربارەی ئاهەنگەکانی سەری ساڵ ئاراستەی هاوڵاتییان دەکات و رێنماییان دەکات دووربکەونەوە…

The post بەرگری شارستانی هەرێم دەربارەی ئاهەنگەکانی سەری ساڵ رێنماییەک ئاراستەی هاوڵاتییان دەکات appeared first on Esta Media Network.