2024-12-30 20:55:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە شاری سلێمانی بۆ یەکەمجار نەشتەرگەرییەکی دەگمەن بۆ منداڵێکی 11 ساڵ بە سەرکەوتوویی ئەنجامدرا. د. دارا ئەحمەد محەمەد…

The post نەشتەرگەرییەکی دەگمەن لە شاری سلێمانی ئەنجامدرا appeared first on Esta Media Network.