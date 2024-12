2024-12-31 00:30:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە گوێرەی بڕیارێکی پارێزگاری کەرکوک، لەمەودوا رێگە بە هاوڵاتییانی شارەکە دەدرێت مۆبایلەکانیان لەگەڵ خۆیان ببەنە ناو بەڕێوەبەرایەتییەکان و…

The post لە ساڵی نوێوە رێگە بە هاوڵاتییان دەدرێت مۆبایل ببەنە ناو فەرمانگەکانی کەرکوک appeared first on Esta Media Network.