2024-12-31 00:30:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جەمال کۆچەر ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایگەیاند، بەرزبوونەوەی بەهای دۆلار کێشەی ئابوری بۆ عێراق دروستکردووە و زیانی پێگەیاندوە.…

