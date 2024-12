2024-12-31 10:40:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دارێكی تەمەن 200 ساڵ لە سنووری بەرزنجە بڕدرایەوە و كەسێك بەتۆمەتی ئەو كارە دەستگیركرا. بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی دارستان و…

