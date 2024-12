2024-12-31 14:10:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق بڕیاریداوە بە تەرخانکردنی 400 دۆنم زەوی کشتوکاڵی بۆ گەنجان، لەپێناو ئەنجامدانی پرۆژەی جۆراوجۆری کشتوکاڵی. میدیا…

