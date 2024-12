2024-12-31 14:10:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ویلایەتە یەكگرتووەكان هیوادەخوازێت سوریا پرۆسەی دیموكراسی “بە زووترین كات” دەستپێبكات، ئەمەش پاش ئەوەی سەرۆكی ئیدارەی نوێی وڵاتەكە رایگەیاند…

The post واشنتن لەبارەی هەڵبژاردنەوە وەڵامی سەرۆكی ئیدارەی نوێی سوریا دەداتەوە appeared first on Esta Media Network.