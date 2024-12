2024-12-31 15:55:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری گواستنەوە و گەیاندنی عێراق دەربارەی پڕۆژەی تاکسیی نیشتیمانیی رایگەیاند “هەنگاوەکان بە باشی بەڕێوەدەچن و هەرێمی کوردستانیش دەگرێتەوە”…

