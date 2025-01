2025-01-01 09:50:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هەریەکە لە وڵاتانی رۆمانیا و بولگاریا دوای چاوەڕێکردنیان بۆ ماوەی 13 ساڵ بە رەسمی چوونە ناو وڵاتانی شنگنەوە.…

