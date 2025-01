2025-01-01 12:25:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە دەستپێکی ساڵی نوێدا نرخی زێڕ بەراورد بە ساڵی رابردوو بەرزبووەوە. ئەدیب غەریب، لە زەڕەنگەری لالە لە سلێمانی…

The post لە دەستپێکی ساڵدا نرخی زێڕ بەرزبووەوە appeared first on Esta Media Network.