2025-01-01 14:55:46 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ژنان لە ژیانیاندا بۆی هەیە، تووشی چەندین کێشەی تەندروستیی جۆراوجۆر بن کە بەشێکیان نابێت فەرامۆش بکرێن لەوانەش: -خوێنبەربوونی…

The post بۆ ژنان: لەگەڵ دەرکەوتنی ئەم نیشانانە سەردانی پزیشک بکە appeared first on Esta Media Network.