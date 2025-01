2025-01-01 21:15:51 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کشانەوەی دوا سەربازی وڵاتەکەیان لە عێراق لەلایەن وەزارەتی بەرگریی فینلاندەوە راگەیاندرا و ئاماژەی بەوەکرد، لەماوەی رابردوودا بەشدارییان لە…

The post سەربازانی وڵاتێک لە عێراق کشانەوە appeared first on Esta Media Network.