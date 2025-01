2025-01-01 21:15:51 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی تەندروستیی عێراق رایگەیاند، لە شەوی سەری ساڵدا 564 کەس بە رووداوی جیاواز برینداربوون کە 200 کەسیان بەهۆی…

The post لە شەوی سەری ساڵدا 564 کەس لە عێراق برینداربوون appeared first on Esta Media Network.