2025-01-02 10:15:46 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری ناوخۆی فەرەنسا دەڵێت، سەدان هەزار لە فەرەنسییەكان بە ئاهەنگی رەسمی پێشوازییان لە ساڵی نوێ كرد، سەرەڕای سووتاندنی…

The post لە شەوی سەری ساڵدا نزیكەی هەزار ئۆتۆمبێل لە فەرەنسا سووتێندراون appeared first on Esta Media Network.